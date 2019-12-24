Компания PowerfulX развивает рынок спортивной косметики

© POWERFULX

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией PowerfulX (파워풀엑스), которая развивает рынок спортивной косметики. У микрофона - президент компании г-н Пак Ин Чхоль.





Компания PowerfulX ставит своей целью стать лучшим в мире брендом спортивной косметики. Это компания, которая помогает наслаждаться здоровой спортивной жизнью. Мы определяем, что нужно потребителям, а затем воплощаем это в продукте. В нашей линейке есть крем Пак Чхан Хо, хорошо известный на рынке. Мы являемся первой в мире компанией, которая попыталась совместить понятия спорта и красоты.





Компания PowerfulX была основана в 2014 году, дав начало новому тренду Sports beauty. Компания создала новую бизнес-модель, выбрав путь, которым прежде никто не шёл. Инициатором этого движения стал г-н Пак Ин Чхоль. 20 лет назад, когда ещё не было корейских поисковых систем, он увлёкся интернетом. Он создал компанию Nas Media, предоставляя услуги рекламы в интерне-пространстве. Кроме того, г-н Пак Ин Чхоль одним из первых в мире открыл сервис онлайн-заказов различных мест отдыха, добившись на этом поприще больших успехов. Помимо этого, за его плечами немало успешных проектов в сфере информационных технологий. Когда г-н Пак Ин Чхоль работал в фармацевтической компании Daewoong Pharm, к нему обратился известный бейсболист Пак Чхан Хо. Он предложил совместно заняться проектом эффективной мази от растяжений и других физических болей ''Крем Пак Чхан Хо''. Но компания посчитала проект бесперспективным из-за отсутствия аналогов на рынке. Однако г-н Пак Ин Чхоль был иного мнения, считая, что это удивительное средство, отличающееся высокой эффективностью, отсутствием запаха и приятной консистенцией, найдёт свою нишу.





«Крем Пак Чхан Хо» называется так потому, что он был разработан бейсболистом Пак Чхан Хо на основе препаратов, которые он использовал, работая в США. Я был уверен в успехе средства. Через полгода после начала работы я выкупил компанию, разработавшую препарат. Мне удалось наладить технологию и улучшить качество разработки. Но это только начало. Нужно было познакомить людей с продуктом и провести его доработку. В течение шести лет мы работали над этим в местах отдыха вдоль скоростных шоссе, которые ежегодно посещают десятки миллионов людей. Теперь мы имеем лучший товар, который может получить признание на мировом уровне.





Восстанавливающий крем PowerfulX - это средство, которое активно использовалось бейсболистом Пак Чхан Хо, когда он играл в США. Крем снижает боль в суставах при нанесении на шею, плечи, поясницу, колени и другие части тела. Проблема была в том, что пользовались этим средством только профессиональные спортсмены. Компания PowerfulX приложила немало усилий, чтобы адаптировать его к потребительскому рынку, придав крему приятный аромат и более комфортную консистенцию. В отличие от аналогов в ''Креме Пак Чхан Хо'' вместо ментола и капсаицина используется глюкозамин и метилсульфонилметан (MSM), что позволило избавиться от запаха и сохранить лечебные свойства. Для продвижения продукции использовалась необычная маркетинговая стратегия. В частности, компания сделала ставку на места наибольшего скопления потенциальных клиентов. Это места отдыха вдоль скоростных шоссе, общественные бани, салоны красоты, места проведения спортивных мероприятий. Там людям давали возможность попробовать новинку на себе. Это требовало огромных усилий, но они оправдались. Компания продаёт ежегодно более миллиона тюбиков крема. На различных зарубежных выставках крем продаётся на сумму 20 тыс. долларов в день. Компания PowerfulX поставляет свою продукцию в Китай, Вьетнам, Россию и США.





Мировые бренды, работающие в сфере спортивной одежды и обуви, такие как Adidas, Nike и другие, не занимаются сферой косметики. С другой стороны, лидеры мирового рынка косметики не занимаются спортом. Поэтому наша компания поставила цель стать первой и лучшей в новой нише спортивной косметики. Мы хотим стать спонсором национальной сборной, глобальным брендом, чтобы и иностранные спортсмены носили форму с эмблемой PowerfulX. В течение трёх лет мы добьёмся этого внутри страны, а в течение пяти лет за рубежом.





PowerfulX стремится стать мировым брендом в нише спортивной косметики, представляя новые линейки продукции. Для активной разработки создана эффективная система взаимодействия между сотрудниками. Кроме того, ежегодно все сотрудники получают по 10 тыс. долларов в виде бонусов, что является хорошей мотивацией в работе. Как видно, отличительной чертой компании PowerfulX является инновационность во всех сферах.