Южнокорейско-китайско-японский саммит в Чэнду

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23-24 декабря в городе Чэнду провинции Сычуань в Китае проходит южнокорейско-китайско-японский саммит. Ожидается, что решения саммита помогут укрепить экономическое сотрудничество стран-участниц. Подробнее об этом мы поговорим с профессором Ким Гван Соком с факультета международных отношений университета Ханян.





Президент РК Мун Чжэ Ин находится в Китае для участия в южнокорейско-китайско-японском саммите, итоги которого могут повлиять на экономику Корейского полуострова и региона Северо-Восточной Азии. В центре обсуждения участников саммита тема реального сотрудничества. В повестку входят такие вопросы как региональное сотрудничество, соглашение о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (RCEP), межкорейские и северокорейско-американские отношения, размещение в Республике Корея американских комплексов ПРО THAAD и другие важные вопросы. Поэтому саммит имеет очень важное значение.





Впервые встреча лидеров трёх стран проходила в 1999 году в рамках саммита АСЕАН+3. После этого саммит в нынешнем формате начал проводится с 2008 года. Однако после 2012 года встречи проводились лишь два раза в связи с разногласиями между Сеулом и Токио по проблеме островов Токто, историческим спорам, конфликту Китая и Японии вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), а также протестом Пекина против размещения в Республике Корея американских комплексов ПРО THAAD. На этот раз сторонам также предстоит решить ряд проблем. Поэтому помимо трёхсторонней встречи, Мун Чжэ Ин проводит отдельные двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.





В первую очередь стоит назвать длящийся с 2016 года конфликт вокруг размещения в Республике Корея американских установок ПРО THAAD. Пекин принял меры по ограничению деятельности на своей территории представителей корейской культурной волны Халлю. Этот момент играет важную роль в налаживании отношений двух стран. Важным моментом является долгосрочная макроэкономическая программа Пекина «Один пояс, одна дорога», учитывая приоритетность её совместимости с «новой южной политикой» Сеула. Далее по важности следует соглашение о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (RCEP). Для достижения окончательной договорённости сторон необходимо сближение позиций, в том числе с Индией. Ну и последняя тема - это отношения с КНДР. Изменения в этом вопросе могут привести к необходимости размещения на Корейском полуострове американских ракет средней дальности. Поэтому нужно скоординировать позиции Сеула и Пекина.





Самым важным вопросом двусторонних встреч и трёхстороннего саммита является ситуация вокруг КНДР. Ожидается, что лидеры Республики Корея и Китая обсудят план содействия переговорам по денуклеаризации между КНДР и США. Если Пекин использует своё влияние на Пхеньян, то это поможет решить проблему северокорейских рисков, которые являются отрицательным фактором для южнокорейской экономики. Помимо этого, важным является связь долгосрочной макроэкономической программы Пекина «Один пояс, одна дорога» и новой южной политики Сеула. Самая неотложная задача заключается в снятии китайских мер по ограничению деятельности представителей корейской культурной волны Халлю и потока китайских туристов. Их влияние оказалось очень серьёзным. Так, если до принятия данных мер Республику Корея ежегодно посещали до 8 млн китайцев, то в 2017 году их число сократилось наполовину. Сегодня ситуация улучшилась, но до полного восстановления ещё далеко. Между тем, интерес вызывает встреча Мун Чжэ Ина с японским премьер-министром Синдзо Абэ.





На глобальном рынке Республика Корея и Япония поддерживали очень важные партнёрские отношения. Сегодня они сильно подорваны. Однако двусторонний саммит является шагом к устранению разногласий. Если не найти выход из конфликтной ситуации в кратчайшие сроки, то дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности и экономики невозможно. Вероятно, стороны попытаются решить проблему японских экспортных ограничений, соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA), а также ситуацию вокруг жертв принудительной трудовой мобилизации корейцев в период протектората Японии над Кореей.





Мун Чжэ Ин и Синдзо Абэ проведут первый после сентября прошлого года двусторонний саммит. Они, как ожидается, обсудят наиболее наболевшие вопросы в отношениях сторон. Вполне возможно, что если они пойдут на уступки, то уровень сотрудничества будет восстановлен до прежнего состояния.





В Чэнду пройдёт бизнес-саммит с участием представителей крупнейших компаний трёх стран. В южнокорейскую экономическую делегацию вошли около ста человек. Среди них главы Корейской федерации работодателей и Торгово-промышленной палаты. Они обсудят вопросы сотрудничества, инвестиций и другие важные темы.





Южнокорейско-китайско-японский саммит очень важен для укрепления сотрудничества трёх стран. Ожидается, что он окажет большое влияние на экономики стран-участниц и Северо-Восточной Азии в целом.