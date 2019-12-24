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Дата рождения: 30 мая 1974 г.

Рост: 175 см

Вес: 67 кг

Дебют: «Удивительные люди» (The Happenings / 기막힌 사내들, 1998)

Актёр Син Ха Гюн родился в Сеуле. Здесь он провёл детство и юношеские годы. Окончил Сеульский университет искусств. Исповедует буддизм. Дебютировал в 1998 году в фильме «Удивительные люди» (기막힌 사내들). За всю свою карьеру снялся в 35 фильмах. В этом году вышли три фильма с его участием «Экстремальная работа» (극한 직업), «Мои особенные братья» (나의 특별한 형제) и «Подарок» (선물). Вместе с этим Син активно снимается в сериалах. В 2011 году он принял участие в сериале телеканала KBS2 «Мозг» (브레인). Его телевизионный рейтинг составил 17,9%. На 2020 год запланирован выход одного сериала с участием Син Ха Гюна. Это медицинский сериал о врачах психиатрического отделения одного их корейских госпиталей. Он называется «Ремонтник душ» (영혼수선공).