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Лидеры РК, Китая и Японии подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова
2019-12-24
#Информация об исполнителях l 2019-12-23
Дата рождения: 30 мая 1974 г.
Рост: 175 см
Вес: 67 кг
Дебют: «Удивительные люди» (The Happenings / 기막힌 사내들, 1998)
Актёр Син Ха Гюн родился в Сеуле. Здесь он провёл детство и юношеские годы. Окончил Сеульский университет искусств. Исповедует буддизм. Дебютировал в 1998 году в фильме «Удивительные люди» (기막힌 사내들). За всю свою карьеру снялся в 35 фильмах. В этом году вышли три фильма с его участием «Экстремальная работа» (극한 직업), «Мои особенные братья» (나의 특별한 형제) и «Подарок» (선물). Вместе с этим Син активно снимается в сериалах. В 2011 году он принял участие в сериале телеканала KBS2 «Мозг» (브레인). Его телевизионный рейтинг составил 17,9%. На 2020 год запланирован выход одного сериала с участием Син Ха Гюна. Это медицинский сериал о врачах психиатрического отделения одного их корейских госпиталей. Он называется «Ремонтник душ» (영혼수선공).
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-12-24
2019-12-24
2019-12-23
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