Лидеры РК, Китая и Японии подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова

24 декабря в городе Чэнду провинции Сычуань состоялся южнокорейско-китайско-японский саммит. Его участники подтвердили стремление к достижению денуклеаризации Корейского полуострова мирными средствами, подчеркнули важность содействия свободной торговле. Итоги встречи с одной стороны выглядят довольно формальными. Однако их значение нельзя недооценивать. Это связано с тем, что характер сотрудничества РК, Китая и Японии отличается от союза Сеула, Вашингтона и Токио. Этот формат находится, по сути, в позиции противодействия КНДР. Поэтому их возможности в оказании влияния на Пхеньян ограничены. Китай, между тем, является близким союзником КНДР, что предоставляет ему более широкие средства воздействия на Север. К примеру, Пекин имеет политические и экономические рычаги сдерживания провокационной активности Пхеньяна.





Хотя Сеул, Пекин и Токио имеют разные позиции по северокорейской проблеме, они разделяют общие темы для сотрудничества. Сегодня внимание заинтересованных сторон сосредоточено на вопросе о так называемом ''рождественском подарке'', о котором Север предупреждал ранее. Речь может идти о новых провокациях, в том числе о запуске МБР. США, в свою очередь, предостерегают Пхеньян от подобных действий, не исключая жёстких ответных мер. В этой ситуации недавно Россия и Китай направили в Совет Безопасности ООН резолюцию с предложением смягчить санкционное давление на Пхеньян. Но американская сторона считает это невозможным до тех пор, пока Север не откажется от ядерного оружия.





Ввиду усиления напряжённости вокруг северокорейской темы большой интерес привлекала встреча президента РК Мун Чжэ Ина и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшаяся 23 декабря в Пекине. Стороны сошлись во мнении о важности продолжения диалога между КНДР и США. Они, по сути, призвали Пхеньян и Вашингтон воздержаться от контрпродуктивной демонстрации силы. Вероятно, Си Цзиньпин озвучил позицию о смягчении антисеверокорейских санкций. Но РК не может в настоящий момент согласиться с этой идеей. На этом фоне примечательно высказывание премьера госсовета Китая Ли Кэцяна о создании единой железнодорожной сети Восточной Азии. Ранее Мун Чжэ Ин предложил соединить Юг и Север железными и автодорогами. Вероятно, стороны пытаются таким образом вернуть Пхеньян за стол переговоров. Тем самым посредническая роль Мун Чжэ Ина в рамках трёхстороннего сотрудничества расширяется. Окажется ли она эффективной, покажет время.