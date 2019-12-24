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В городе Кванчжу запущен проект новой модели создания рабочих мест
2019-12-27
2019-12-24
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-12-27
Последние события на Корейском полуострове
2019-12-26
Волшебный мир корейских сказок
2019-12-26
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