РК на первом месте по объёму инвестиций во Вьетнам

Отношения РК с Вьетнамом имеют особый характер, что связано с их культурной и исторической близостью. В обеих странах с давних пор использовались китайские иероглифы и палочки для еды, с древности они занимаются рисоводством. Обе страны исторически находились под сильным влиянием Китая, но при этом сохранили свои самобытные традиции. Это является одной из причин большого количества браков между корейскими мужчинами и вьетнамскими женщинами. Исторически взаимоотношения между РК и Вьетнамом не всегда были гладкими. Южнокорейские военнослужащие принимали участие во Вьетнамской войне на стороне США. После окончания войны объединённый Вьетнам поддерживал дипломатические отношения с КНДР, и лишь в 1992 году, после проведения рыночных реформ между Вьетнамом и РК были установлены дипломатические отношения.





Несмотря на то, что две страны когда-то воевали между собой, сейчас отношения между ними достаточно тесные и искренние. После установления дипломатических отношений РК и Вьетнам заключили ряд соглашений в области торговли, в том числе соглашение о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения. Кроме того, развивается сотрудничество в сфере культуры и спорта. Под руководством южнокорейского тренера Пак Хан Со вьетнамская сборная по футболу стала одной из сильнейших в Юго-Восточной Азии. Вьетнам захватила «корейская волна» Халлю: огромной популярностью стали пользоваться корейские телесериалы и музыка k-pop.





Вьетнам воспринимает РК не как бывшего врага, а как партнёра для будущего процветания. Южнокорейские компании активно помогают Вьетнаму в его экономическом развитии. Вслед за стремительным ростом вьетнамской экономики повысилась активность южнокорейских инвесторов. Это связано не только с упомянутой выше культурной и исторической близостью и тёплыми отношениями между странами. Для иностранных инвестиций существует множество необходимых условий, и одним из важнейших является гарантия прибыльности. Иностранные инвесторы во Вьетнаме сходятся во мнении о том, что вьетнамцы очень быстро учатся, применяя новые знания и навыки. По сравнению с Китаем, во Вьетнаме более дешёвая рабочая сила, при этом качество труда высокое, а риски значительно ниже. Если к этому прибавить культурную близость между корейцами и вьетнамцами и взаимную предрасположенность, то становится ясно, что РК не случайно занимает первое место среди иностранных инвесторов во Вьетнаме.