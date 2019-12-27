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Корейский полуостров в ожидании компромисса по ядерной проблеме

#Последние события на Корейском полуострове l 2019-12-26

На пути к воссоединению

© YONHAP News

В связи с приближением срока для переговоров с США по денуклеаризации, обозначенного Пхеньяном, заинтересованные стороны форсируют дипломатические усилия для урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Участники южнокорейско-китайско-японского саммита согласились с необходимостью денуклеаризации Корейского полуострова  и решения проблем путём диалога. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон успешно справится с «рождественским подарком» Пхеньяна, каким бы он ни был. Своей точкой зрения на происходящее делится профессор Чо Чжин Гу из Института проблем Дальнего Востока Университета Кённам.

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