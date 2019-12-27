Корейский полуостров в ожидании компромисса по ядерной проблеме

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В городе Кванчжу запущен проект новой модели создания рабочих мест
2019-12-27
#Последние события на Корейском полуострове l 2019-12-26
В связи с приближением срока для переговоров с США по денуклеаризации, обозначенного Пхеньяном, заинтересованные стороны форсируют дипломатические усилия для урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Участники южнокорейско-китайско-японского саммита согласились с необходимостью денуклеаризации Корейского полуострова и решения проблем путём диалога. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон успешно справится с «рождественским подарком» Пхеньяна, каким бы он ни был. Своей точкой зрения на происходящее делится профессор Чо Чжин Гу из Института проблем Дальнего Востока Университета Кённам.
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-12-27
Последние события на Корейском полуострове
2019-12-26
Волшебный мир корейских сказок
2019-12-26
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