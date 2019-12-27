Горнолыжный курорт Масикрён

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Перед первым северокорейско-американским саммитом в Сингапуре в июне прошлого года одним из условий переговоров Пхеньян назвал оказание экономической помощи. В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 1 июня прошлого года тогдашний заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль официально озвучил планы открытия казино в Вонсане и расширения горнолыжного курорта Масикрён. О том, что представляет собой этот горнолыжный курорт, и как его планируется развивать, мы поговорим с госпожой Кан Ми Чжин, бывшей гражданкой КНДР, ныне работающей в онлайн-газете Daily NK в Сеуле.