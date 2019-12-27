Глава 22. Королева Чин Сон (2)

Однажды принцу приснился старик, который сказал: «Вам нужно оставить одного из лучников на этом острове. Он должен быть самым лучшим лучником. После этого вы скоро почувствуете слабый ветер». Принц проснулся и велел собрать подчинённых. Он сначала рассказал им свой сон, после чего спросил: «Расскажите, кто из лучников будет самым подходящим?» Собравшиеся предложили выбрать такого человека путём жеребьёвки и бросили в воду 50 деревянных палочек с именами лучников.

Палочка с именем Котхачжи утонула первой. Как и договаривались, Котхачжи остался на острове. Корабль отправился в море, и подул слабый ветер. Когда Котхачжи стоял на острове, перед ним внезапно появился некий старик, который сказал: «Я - Бог Желтого моря. С недавних пор один монах каждый день на рассвете спускается сюда с неба. Он три раза читает заклинание и обходит озеро, в котором живёт наша семья. Из-за этого заклинания я, жена и дети невольно оказываемся на воде. Каждый раз этот монах хватает одного из нас и убивает. Он уже забрал печень у многих из моих детей, осталась лишь старшая дочь. Завтра утром монах снова придёт за моей дочерью. Прошу вас застрелить этого зверя из лука».

Котхачжи ответил: «Стрельба из лука является единственной вещью, которую я умею хорошо делать. Я сделаю так, как вы желаете».

Старик обрадовался и сказал несколько раз «спасибо».

После того, как старик исчез, Котхачжи спрятался в лесу. Наступил рассвет, и как сказал старик, издалека приблизился некий монах. Лучник выстрелил в него. Стрела попала в монаха, который превратился в старую лису, упал на землю и умер. Бог моря обрадовался: «Благодаря вам мы смогли спастись. Я хочу, чтобы вы стали мужем моей дочери». Котхачжи согласился.

Бог превратил свою дочь в цветок и велел драконам сопроводить Котхачжи, чтобы он мог перевезти цветок в империю Тан. Его корабль без проблем добрался до места назначения. Местные жители увидели корабль, сопровождаемый двумя драконами. Все думали, что государство Силла направило необычного посланника. Танский император услышал об этом и устроил роскошный вечер. После этого герой вернулся домой, где жил со своей женой долго и счастливо.