В городе Кванчжу запущен проект новой модели создания рабочих мест

26 декабря в городе Кванчжу началось строительство автомобильного завода Gwangju Global Motors, первого предприятия в рамках проекта создания рабочих мест в регионах за счёт снижения объёма работы. Данная инициатива реализуется мэрией Кванчжу и компанией Hyundai Motor. Завод будет производить лёгкие кроссоверы. Мэрия, в свою очередь, обеспечивает стабильность работы предприятия за счёт налоговых льгот и финансовой поддержки. Запустить завод планируется в 2021 году. Его мощность составит 100 тыс. автомобилей в год. На первом этапе годовой доход рабочих будет составлять 35 млн вон или 30 тыс. долларов при 44-часовой неделе. В дальнейшем будет введена система повышения базового размера зарплаты. Небольшой доход будет компенсироваться различной помощью со стороны правительства, в том числе социальной и финансовой. Это касается жилья, транспорта, образования, медицинского обслуживания.





Данная программа привлекает внимание тем, что она позволяет создавать новые рабочие места, одновременно снижая затраты работодателя. Gwangju Global Motors напрямую наймёт чуть более тысячи человек. Если учесть создание вакансий косвенным образом, будет обеспечено около 12 тыс. рабочих мест. Проект может стать новой моделью работы для отечественных автоконцернов, создав условия взаимовыгодного сосуществования рабочих и работодателей. Примечательно и то, что Gwangju Global Motors станет первым новым заводом, построенным в стране за последние 23 года. До сих пор южнокорейские автопроизводители переносили свои заводы за рубеж, стремясь снизить затраты на оплату труда.





Создание такой модели производства, между тем, ставит перед правительством немало новых задач. Самой неотложной из них является создание инфраструктуры соцобеспечения для рабочих. Мэрия Кванчжу планирует построить социальное жильё для восьмисот семей. При предприятиях будут создаваться детские сады, спортплощадки и другие объекты. Проблема состоит в обеспечении огромных средств, необходимых для реализации проекта. Кроме того, сложная ситуация сложилась в связи с протестами рабочих кругов. Они указывают, что в итоге завод станет производственной базой Hyundai Motor. Таким образом, нынешняя инициатива ни что иное как простое снижение зарплаты. Поэтому представители рабочих кругов не участвовали в церемонии начала строительства завода. На этом фоне под вопросом дальнейшая судьба проекта.



