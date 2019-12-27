Начнётся ли сокращение населения в РК?

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В октябре этого года количество новорождённых в Республике Корея вновь упало до минимального уровня, а уровень смертности достиг максимальной отметки. Коэффициент естественного прироста населения составил 0%. В этой связи ожидается, что в ближайшее время страна может столкнуться с проблемой сокращения численности населения.

По данным Национального статистического управления, в октябре было зарегистрировано 25.648 новорождённых, что на 3,1% меньше, чем год назад. Это минимальная отметка для октября с 1981 года, когда начался сбор соответствующей статистики. В период с января по октябрь родились в общей сложности 257.965 детей, что на 7,5% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Между тем, уровень смертности в октябре вырос на 2%, составив 25.520 человек. Данное число является самым большим с 1983 года.

Определена черта в 300 тыс. новорождённых в год. Это психологический рубеж в вопросе удержания нынешней численности населения. Если нынешняя тенденция сохранится, уже со следующего года может начаться сокращение численности населения. Ранее Национальное статистическое управление сообщило, что в период с середины этого и до середины следующего года численность населения страны достигнет своего предела в 51 млн 650 тыс. человек, после чего начнёт снижаться. Основная проблема – сокращение рождаемости, и темпы этого явления в Республике Корея самые высокие в мире. В 2018 году суммарный коэффициент рождаемости - среднее число детей, которых женщина рожает в течение жизни - достиг рекордно низкого уровня 0,98 ребёнка. При этом уровень воспроизводства, позволяющий сохранить нынешнюю численность населения, должен составить 2,1 ребёнка. Причинами низкой рождаемости являются нехватка качественных рабочих мест, в результате чего молодые корейцы откладывают вступление в брак, высокая стоимость частного образования детей и растущие цены на жильё.

Уже сейчас изменения структуры населения создают серьёзные проблемы для отечественной экономики и общества. С 2006 года правительство реализует меры по решению проблемы рождаемости и старения общества в формате пятилеток. За это время на повышение рождаемости было потрачено 153 трлн вон или почти 132 млрд долларов. Деньги направлялись на предоставление жилья молодым семьям, усиление социальной поддержки рожениц, создание баланса между работой и семьёй и другие подобные задачи. Однако статистика показывает, что данные меры хотя и могли снизить темпы сокращения рождаемости, но они не остановили общую тенденцию. Поэтому эксперты призывают изменить подход к решению проблемы. То есть, указывается на необходимость принятия общих эффективных и всеобъемлющих мер в масштабах всей страны, а не в рамках отдельных профильных ведомств.