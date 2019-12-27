Эксплуатация реактора «Вольсон-1» может быть прекращена

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24 декабря Корейская комиссия по ядерной безопасности одобрила заявку оператора ядерного реактора «Вольсон-1» на его остановку. Решение принималось путём голосования, поскольку члены комиссии так и не смогли прийти к общему мнению в ходе переговоров. В результате из семи присутствовавших членов комиссии пятеро проголосовали за остановку реактора, двое проголосовали против. Решение было принято на основе анализа, проведённого для получения разрешения на изменение срока службы реактора «Вольсон-1». Эти результаты были представлены комиссией ещё 27 сентября, однако с того времени члены комиссии так и не смогли прийти к единому мнению.

Реактор «Вольсон-1» вступил в строй в 1983 году. Гарантийный срок его службы закончился в 2012 году, но в 2015 году он был продлён до октября 2022 года. На укрепление безопасности реактора Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики потратила 482 млн долларов. Несмотря на это, в июне корпорация приняла решение о закрытии реактора по причине низкой окупаемости на фоне растущих затрат на техническое обслуживание. В Национальном собрании, однако, заподозрили корпорацию в недостаточно тщательном анализе и инициировали специальный аудит.

Энергетическая политика нынешнего южнокорейского правительства состоит в увеличении доли возобновляемых источников энергии и снижении зависимости от ядерной энергетики. В соответствии с ней, планируется к 2030 году вывести из эксплуатации 11 из двадцати четырёх ныне действующих реакторов.