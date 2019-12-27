Южнокорейско-японский саммит

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24 декабря президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретился в китайском городе Чэнду с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Это была шестая в общей сложности и первая за последние пятнадцать месяцев встреча лидеров двух государств. Мун Чжэ Ин призвал своего японского коллегу вернуться к двусторонним отношениям, которые сохранялись до первого июля этого года. Он выразил надежду на то, что встреча станет стимулом для этого, одновременно предложив начать рабочие переговоры для урегулирования спорных вопросов.

Синдзо Абэ, в свою очередь, подчеркнул, что на протяжении трёх с половиной лет переговоры по политике экспортного контроля проводились успешно, поэтому диалог, по его мнению, поможет наладить двусторонние отношения. Лидерам двух стран, однако, не удалось обсудить такую проблему как постановление южнокорейского суда о выплате японскими компаниями компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации. Между тем, именно она стала причиной экспортных ограничений со стороны Японии. Синдзо Абэ в очередной раз подтвердил позицию о том, что данный вопрос уже был урегулирован в базовом договоре об отношениях между двумя странами.

В ходе саммита стороны обсудили сроки отмены экспортных ограничений и возможности продления действия соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA), но не смогли договориться о конкретных датах.

Первый шаг к налаживанию отношении сделан, однако до их полного восстановления ещё далеко. Ранее двусторонние переговоры проводились на уровне министров иностранных дел. Тогда удалось достичь согласия по принципиальным подходам, но не удалось уладить разногласия по конкретным вопросам, которые до сих пор остаются нерешёнными.