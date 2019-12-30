Давай дерзай! (12) 걱정 마

Фраза недели

걱정 마

[Когчжон ма]

Не волнуйся





Грамматика

걱정 – существительное которое переводится как «беспокойство, волнение, озабоченность». Далее идет глагол 말다 «не делать что-либо, прекращать». В повелительном наклонении разговорной стили речи получается -마. Все вместе 걱정 마 «не волнуйся».





- 내가 다 해결 했어, 걱정 마.

- Я все решил. Не волнуйся.





- 다 잘 될 거야, 걱정 마.

- Все будет хорошо. Не волнуйся.





- 문제 될 건 없어, 걱정 마.

- Нет никакой проблемы. Не волнуйся.



