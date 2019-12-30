Давай дерзай! (12) 걱정 마

Телешоу «Возвращение супермена» получило главный приз KBS Entertainment Awards
2019-12-30
#Говорим как герои сериалов l 2019-12-29
Фраза недели
걱정 마
[Когчжон ма]
Не волнуйся
Грамматика
걱정 – существительное которое переводится как «беспокойство, волнение, озабоченность». Далее идет глагол 말다 «не делать что-либо, прекращать». В повелительном наклонении разговорной стили речи получается -마. Все вместе 걱정 마 «не волнуйся».
- 내가 다 해결 했어, 걱정 마.
- Я все решил. Не волнуйся.
- 다 잘 될 거야, 걱정 마.
- Все будет хорошо. Не волнуйся.
- 문제 될 건 없어, 걱정 마.
- Нет никакой проблемы. Не волнуйся.
2019-12-30
2019-12-31 12:24:49
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2019-12-30
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