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Давай дерзай! (12) 걱정 마

#Говорим как герои сериалов l 2019-12-29

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

걱정 마

[Когчжон ма] 

Не волнуйся


Грамматика

걱정 – существительное которое переводится как «беспокойство, волнение, озабоченность». Далее идет глагол 말다 «не делать что-либо, прекращать». В повелительном наклонении разговорной стили речи получается -마. Все вместе 걱정 마 «не волнуйся». 


내가  해결 했어걱정 .

- Я все решил. Не волнуйся.


   거야걱정 .

- Все будет хорошо. Не волнуйся.


문제   없어걱정 .

- Нет никакой проблемы. Не волнуйся.  


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