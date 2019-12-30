Старт (시동 / Start-up, 2019)





Режиссер: Чхве Чон Ёль

Жанр: драма

В ролях: Ма Дон Сок, Пак Чон Мин, Чон Хэ Ин

Премьера: 18 декабря 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 15 лет.





Фильм повествует о событиях из жизни двух друзей по имени Сан Пхиль и Тхэк Иль. Сан Пхиль оказался в тяжёлой жизненной ситуации и вынужден ухаживать за своей бабушкой. Его друг Тхэк Иль не посещает занятия в школе и не испытывает тягу к учёбе. После конфликта с матерью он убегает из дома и устраивается развозчиком еды в одном из ресторанов китайской кухни. Здесь он встречает шеф-повара, который в прошлом состоял в одной из преступных группировок. Так в жизни молодого человека начинаются приключения.