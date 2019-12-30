Старт (시동 / Start-up, 2019)

Телешоу «Возвращение супермена» получило главный приз KBS Entertainment Awards
2019-12-30
#Новости шоу-бизнеса l 2019-12-30
Режиссер: Чхве Чон Ёль
Жанр: драма
В ролях: Ма Дон Сок, Пак Чон Мин, Чон Хэ Ин
Премьера: 18 декабря 2019 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 15 лет.
Фильм повествует о событиях из жизни двух друзей по имени Сан Пхиль и Тхэк Иль. Сан Пхиль оказался в тяжёлой жизненной ситуации и вынужден ухаживать за своей бабушкой. Его друг Тхэк Иль не посещает занятия в школе и не испытывает тягу к учёбе. После конфликта с матерью он убегает из дома и устраивается развозчиком еды в одном из ресторанов китайской кухни. Здесь он встречает шеф-повара, который в прошлом состоял в одной из преступных группировок. Так в жизни молодого человека начинаются приключения.
2019-12-30
2019-12-31 12:24:49
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2019-12-30
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