«Мокпан» - самый популярный медиаконтент в Корее

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Самым популярным контентом в Корее среди молодёжи оказался так называемый «мокпан» или поедание блогерами еды перед камерой. Такие результаты приводятся в докладе корейской медийной рекламной корпорации (KOBACO), представленном 26 декабря.

Сообщается, что доля южнокорейцев в возрастной группе от 13 до 29 лет, просматривающих онлайн видеоролики более пяти раз в день, составляет порядка 50%. Особый интерес к контенту «мокпан» отмечается у представительниц женского пола в возрасте от 13 до 18 лет (62%), и у лиц мужского пола в возрасте от 19 до 29 лет (56%). Мужчины более старших возрастов предпочитают спортивные видеоролики, а также новостной контент. Женщины в возрасте от 19 лет и старше чаще всего смотрят видеоролики на тему моды и красоты, здоровья и кулинарии.

Всего в рамках исследования было опрошено 4 тысячи южнокорейцев возрасте от 13 до 69 лет. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 95% при уровне достоверности ±1.5%.