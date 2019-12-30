Телешоу «Возвращение супермена» получило главный приз KBS Entertainment Awards

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Церемония награждения «KBS Entertainment Awards 2019» состоялась в Сеуле 22 декабря. Победителем была выбрана популярнейшая в Корее телепрограмма «Возвращение супермена» (슈퍼맨이 돌아왔다).

В этот день главными героями стали участники телешоу - ведущий новостей телеканала KBS То Гён Ван (도경완), австралийский комедиант Сэм Хэмильтон (샘 해밍턴), футболист Пак Чжу Хо (박주호), певец Мун Хи Чжун (문희준), певец и актёр Хон Гён Мин (홍경민). Сэм Хэмильтон и Пак Чжу Хо в поздравительной речи от имени всех участников выразили благодарность телезрителям. Пак Чжу Хо, в частности, рассказал, что в их семье появился третий ребёнок, и уже в следующем году семья примет участие в программе в новом составе.

«Возвращение супермена» - одна из самых популярных передач на корейском телевидении. По данным агентства Nielsen Korea, наивысший телерейтинг передачи в текущем году составил 17,2%.