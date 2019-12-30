Фильм «Пэктусан» в минувшее Рождество посмотрели миллион человек

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Южнокорейский фильм «Пэктусан» (백두산 / ASHFALL, 2019), вышедший на экраны кинотеатров 19 декабря, стал самым популярным фильмом в минувшее Рождество. 25 декабря его посмотрело 936,5 тысяч зрителей, - сообщают в корейском комитете развития кинематографии. По данным портала Naver, общее количество просмотров фильма достигло 4,8 млн.

Вторую строчку занял мюзикл «Кошки» (Cats, 2019) от режиссёра Тома Хупера с результатом 312,5 тысяч зрителей. Тройку лидеров замкнула очередная новинка корейского кинематографа с участием актера Ма Дон Сок (마동석) «Старт» (시동 / Start-up, 2019). Его посмотрели 286 тысяч человек.

Добавим, фильм «Пэктусан» от режиссёров Ли Хэ Чжуна и Ким Бён Со будет показан в кинотеатрах в 90 странах мира в Северной Америке, Франции, Германии, Тайване, Турции, Австралии и многих других странах. Сюжет фильма повествует об извержении крупнейшего на Корейском полуострове вулкана Пэктусан. В его съёмках приняли участие известные корейские актёры Ли Бён Хон (이병헌), Ха Чжон У (하정우) и Ма Дон Сок (마동석).