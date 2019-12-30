«Psycho» от Red Velvet стал лидером музыкальных чартов

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Музыкальная группа «Red Velvet» выпустила очередной полноформатный альбом под названием «The ReVe Festival' Finale». Его главный трек «Psycho» (사이코) в особенности понравился южнокорейским слушателям, став самой популярной песней в нескольких музыкальных чартах страны.

Релиз альбома состоялся вечером 23 декабря. В него вошли 12 песен из нескольких мини-альбомов, опубликованных в текущем году, и 4 новые композиции. Музыкальный трек «Psycho» на утро следующего дня занял первые строчки в крупнейших музыкальных чартах Кореи. Сам альбом также занял позиции лидера в рейтингах альбомов по версии Yes24, Kyobo Book и Hanteo Chart, - сообщают в продюсерской компании SM Entertainment.

Напомним, коллектив «Red Velvet» дебютировал в августе 2014 года. Он состоит из пяти участниц Wendy (웬디), Irene (아이린), Seulgi (슬기), Joy (조이) и Yeri (예리).