В РК приняты поправки в избирательное законодательство

27 декабря, несмотря на протесты оппозиционной партии Свободная Корея, на пленарном заседании Национального собрания РК были утверждены поправки в избирательное законодательство. Их суть сводится к внедрению взаимосвязанной представительной системы распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии, а также снижению возраста, позволяющего гражданам принимать участие в выборах, с 19 до 18 лет. Согласно этой системе общее количество мест в Национальном собрании сохраняется на прежнем уровне в 300 мандатов. Количество депутатов определено на уровне - 253 от одномандатных округов, 47 по партийным спискам. При этом только 50% мандатов по партийным спискам будут распределяться по взаимосвязанной представительной системе распределения с ограничением до 30 мест. Прежде места в парламенте по партийным спискам определялись только в соответствии с уровнем рейтинга партии. Однако отныне данный процесс не ограничивается данным параметром. Распределение мест проходит следующим образом. Сначала партии получают квоты на мандаты в соответствии с долей среди избирателей. Из общего количества полученных мест вычитается число мандатов по одномандатным округам. Половина оставшихся мест приходится на партийные списки.





Такой подход позволяет решить проблему, когда представителей определённых партий по одномандатным округам оказывается гораздо меньше соотношения по доле избирателей. То есть, новая система выгодна для партий, у которых позиции в регионах гораздо слабее, чем общий уровень поддержки среди электората. Снижение возраста участия в выборах, как ожидается, окажет большое влияние на парламентские выборы, намеченные на следующий год. Право на участие в выборах дополнительно получат около 532 тыс. граждан. Этот момент скажется на предвыборной стратегии каждой политической партии.





Одной из главных проблем новшества являются прогнозы о появлении множества мелких партий. Кроме того, уже существующие партии будут создавать более мелкие с целью получения дополнительных мест в парламенте по партийным спискам. В частности, о подобных планах уже заявили в главной оппозиционной партии Свободная Корея. Так, предполагается, что в предстоящих парламентских выборах примут участие от 50 до 100 партий. В этом случае избирательные бюллетени станут слишком длинными, что сделает невозможным автоматический подсчёт. Также эксперты указывают на чрезмерное усложнение системы выборов, что может запутать граждан.



