Глава 23. Король Ким Бу Великий (1)

Прежде чем рассказать о последнем короле Силла Кён Суне, напомним, что в стране начались беспорядки из-за ухудшения жизни населения. В провинциях власть захватили повстанцы во главе с Кун Е и Кён Хвоном.

Кун Е в 901 году основал своё королевство на территории бывшего Когурё. Он менял название своей страны несколько раз: «Хукогурё», «Мачжин», и «Тхэбон». Столицами были назначены Сонак, затем Чхольвон. Кун Е на своей территории считал себя Буддой и жестоко преследовал тех, кто выражал несогласие с его религиозными взглядами. Он вкладывал много денег в дорогостоящие ритуалы, что вызывало недовольство даже у жены и сыновей. Расточительство и суровые правила Кун Е вызывали недовольство. В 918 году 4 его лучших генерала решили тайно свергнуть короля и посадить на его место Ван Гона, который пользовался большим доверием Кун Е. Сначала Ван Гон не поддержал эту идею, но в итоге согласился. Он стал править государством в 918 году, а в это время в Силла королём был Кён Мён. Ван Гон переименовал государство в Корё и положил начало новой династии.

Что касается Кён Хвона, то он считал себя наследником королевства Пэкче, которое когда-то распалось из-за Силла. Он в 900 году основал так называемый «Хупэкче», которое переводится как «Позднее Пэкче». В сентябре 927 года Силла подверглась нашествиям со стороны Хупэкче, которое обладало значительной военной силой, более серьёзной, чем та, которая была у Силла. Король Кён Э обратился к Корё за помощь, и Ван Гон сразу же поспешил на помощь соседу. Однако спасательные войска не успели, и Кён Хвон в ноябре того года захватил столицу Силла. Тогдашний правитель Силла не был готов к такому нашествию. Враги грабили народ и совершали другие преступления. Помимо этого, Кён Хвон сместил короля Кён Э и посадил на трон марионеточного короля. Им был последний король Кён Сун.