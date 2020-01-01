Отношения между КНДР и США могут обостриться 

В последние дни 2019 года в Пхеньяне состоялся пленум ЦК Трудовой партии Кореи. В докладе северокорейского лидера Ким Чон Ына говорилось о том, что Пхеньян откажется от моратория на проведение ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет, поскольку США не отвечали на мораторий «адекватными мерами», проводя военные учения. Северокорейский лидер пообещал, что «скоро мир увидит новое стратегическое оружие, которым будет обладать КНДР». Он заявил также о намерении развивать экономику собственными силами, «даже если придётся затянуть пояс потуже». Подобные заявления связаны с возможностью затяжного противостояния между КНДР и США, которое напоминает перетягивание каната, где ни одна из сторон не хочет идти на уступки.





«Рождественского подарка» которым грозил Пхеньян, не было. Вероятно, свою роль сыграли меры по предупреждению провокаций. В конце года США разместили стратегические силы вокруг Корейского полуострова, а самолёты-разведчики совершали облёты полуострова. Между тем, обращает на себя внимание заявление Ким Чон Ына о некоем «новом стратегическом оружии». По мнению экспертов, таким оружием может быть межконтинентальная баллистическая ракета с новым двигателем, либо улучшенная версия баллистической ракеты подводных лодок.





Заявления о возможности запуска межконтинентальной баллистической ракеты основаны на недавних заявлениях Пхеньяна о проведении «очень важных испытаний». Южнокорейские военные считают, что КНДР испытала ракетный двигатель увеличенной мощности, который даст возможность увеличить вес боеголовки ракеты. Двигатель большой мощности может быть использован даже для запуска ракеты-носителя. В этом случае КНДР может провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты под предлогом мирного освоения космоса. Между тем, запуск ракеты, которая может достичь континентальной части США, рассматривается Вашингтоном как пересечение «запретной линии». Если такое испытание произойдёт, США введут новые санкции против КНДР. В результате напряжённость на Корейском полуострове может достичь наивысшей точки.



