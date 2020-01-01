



Бывший телеведущий, ныне фрилансер Чан Сон Гю родился в Сеуле. Детство и юность провел здесь же. По окончании школы поступил в Сеульский городской университет на отделение экономики, однако вскоре взял академический отпуск для подготовки к экзамену на бухгалтера. Учёба не доставляла молодому человеку удовольствия. Однажды по совету своего учителя он решил попробовать себя на телевидении и в 2011 году стал ведущим телеканала JTBC.

Чан Сон Гю в течение семи лет вёл новостные и развлекательные передачи. В апреле этого года не стал продлевать контракт и начал фрилансерскую деятельность. Особую популярность получил благодаря съёмкам на ютуб-канале «Workman» (워크맨), в котором рассказывает о различных видах временных работ в Корее. Канал входит в число популярнейших контентов Ютуба, каждый из видеороликов стабильно набирает по несколько миллионов просмотров.

Чан Сон Гю является ведущим передачи телеканала KBS2 «Жизнь мудрого взрослого» (슬기로운 어른이 생활). Это развлекательная программа, ориентированная на молодых зрителей. Цель передачи заключается в том, чтобы в интересной и лёгкой форме донести до телезрителя знания в области экономики, необходимые в повседневной жизни.