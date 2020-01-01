Прокуратура направила в суд дела участников потасовки в Национальном собрании

В апреле прошлого года в Национальном собрании произошло физическое столкновение депутатов от правящих сил и оппозиции, вызванное противоречиями по поводу рассмотрения в ускоренном порядке ряда законопроектов. Тогда правящая Демократическая партия Тобуро вместе с мелкими оппозиционными партиями пыталась внести в данную категорию проекты внесения поправок в законы о выборах и реформирования прокуратуры. Крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея выступила против. Она собрала депутатов, помощников и просто членов партии, перекрыв представителям правящих сил вход в зал заседаний Национального собрания, одновременно препятствуя процедуре принятия законопроектов к рассмотрению. Такое противостояние в итоге привело к физическому столкновению.





Спорные проекты были всё-таки внесены в список ускоренной процедуры, но Национальное собрание дискредитировало себя. Стороны подали 18 исков друг против друга. Прокуратура начала расследование. 2 января в суд переданы дела, возбуждённые в отношении 37 человек - депутатов и их помощников. В отношении 11 депутатов прокуратура запросила административное взыскание в виде штрафа, 17 депутатов предстанут перед судом. Им предъявлены обвинения в нарушении закона о Национальном собрании, создании препятствий к осуществлению особых должностных обязанностей, в беспорядках в здании Национального собрания. В отношении представителей правящей Демократической партии Тобуро было предъявлено много обвинений в применении группового насилия.





Такое массовое нарушение депутатами закона о Национальном собрании является беспрецедентным событием. Это вызвало соответствующий резонанс. В оппозиционной партии Свободная Корея выступили с критикой действий прокуратуры, назвав возбуждённые дела мерами возмездия. Бывшая лидер фракции На Гён Вон заявила, что это попытка политических сил Мун Чжэ Ина уничтожить демократию в парламенте. Лидер партии Хван Гё Ан заявил, что сопротивление беззаконию снимает вину. Привлечение к административной ответственности некоторых депутатов от правящих сил он назвал показным. В Демократической партии Тобуро действия прокуратуры также раскритиковали, указав, что речь идёт об автоматическом подходе к возбуждению дел политизированной прокуратурой. Как бы там ни было, наибольший ущерб понесёт партия Свободная Корея. Если суд назначит обвиняемым штраф в размере выше 5 млн вон или 4,5 тыс. долларов, то они потеряют право на участие в выборах. По действующему законодательству, препятствие проведению заседания Национального собрания карается лишением свободы сроком до пяти лет или штрафом до 9 тыс. долларов. То есть, обвиняемые депутаты могут потерять мандат даже после победы на выборах. Председатель партии Свободная Корея может лишиться возможности участия в следующих президентских выборах. Напротив, представители правящей партии не столкнутся с ограничениями в вопросе участия в выборах, поскольку им предъявлены обвинения в применении насилия. В этом случае ограничение на участие в выборах вступает в силу только, если суд назначит им наказание в виде лишения свободы.



