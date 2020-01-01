«Новый путь» Пхеньяна в свете последнего Пленума ЦК ТПК

Веселимся от души в год Белой металлической мыши!
2020-01-01
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-01-02
В прошлом году северокорейский лидер Ким Чон Ын заявил о некоем «новом пути», по которому может пойти его страна, если США не ослабят санкции. Последний Пленум ЦК ТПК даёт некоторое представление о том, что же такое «новый путь». Впервые за много лет северокорейский лидер не выступил с новогодним обращением к народу. Вместо этого северокорейские СМИ осветили выступление Ким Чон Ына на пленуме ЦК ТПК, в котором он не исключил возможности возобновления ядерных испытаний и запусков ракет большой дальности. Провозглашая курс на наращивание оборонных возможностей, Север фактически декларирует возвращение к военной конфронтации. Ситуацию комментирует профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Ачжу.
2020-01-01
2019-12-31
2019-12-31
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