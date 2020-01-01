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Северная Корея является государством, в центре которого и над которым стоит партия, управляющая этим государством. Трудовая партия Кореи единственная правящая партия в стране. Она рассматривается как штаб революции и пользуется абсолютным господствующим положением в стране. У того, кто стал членом партии, открываются возможности для карьерного роста. Принять участие в разговоре мы пригласили директора Международного центра северокорейский исследований господина Ан Чхан Иля.