Веселимся от души в год Белой металлической мыши!
2020-01-01
#Сближаясь с Севером l 2020-01-02
Северная Корея является государством, в центре которого и над которым стоит партия, управляющая этим государством. Трудовая партия Кореи единственная правящая партия в стране. Она рассматривается как штаб революции и пользуется абсолютным господствующим положением в стране. У того, кто стал членом партии, открываются возможности для карьерного роста. Принять участие в разговоре мы пригласили директора Международного центра северокорейский исследований господина Ан Чхан Иля.
2020-01-01
2019-12-31
2019-12-31
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