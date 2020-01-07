Представлен план развития связи пятого поколения 5G на 2020 год

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Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий представило план развития связи пятого поколения 5G на 2020-й год. Как стало известно, он предполагает налоговые льготы и финансовую поддержку телекоммуникационным компаниям. Так, с одного до двух процентов будет повышена ставка налогового вычета на услуги, предоставляемые в пределах столичного региона. Ставка на услуги в провинциях останется на прежнем уровне. Кроме того, будет смягчена система уплаты налога на получение лицензии, который вносится при открытии новых станций обслуживания.

В наступившем году министерство намерено увеличить объём инвестиций в контенты с использованием 5G. Так, связь пятого поколения теперь будет чаще применяться в сфере государственных услуг, в промышленности, научных технологиях. Для улучшения общественного порядка, безопасности и охраны окружающей среды будут разработаны услуги с использованием дронов. Министерство планирует также помогать телекоммуникационным компаниям в выходе на зарубежные рынки. Для этого совместно с Корейской корпорацией по торговле и страхованию будет разработана система финансовой и экспортной поддержки.

Напомним, что третьего апреля прошлого года в Республике Корея впервые в мире была открыта связь пятого поколения 5G для смартфонов обычных пользователей. По состоянию на декабрь прошлого года количество пользователей 5G составило 4 млн. 490 тыс. человек, а количество станций обслуживания – 94.407. Кроме того, по данным одного из аналитических агентств, почти 80% смартфонов с использованием связи 5G приходится на долю южнокорейских производителей Samsung и LG. Связь пятого поколения 5G – это важная технология, необходимая при построении инфраструктуры четвёртой промышленной революции.