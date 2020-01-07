100 дней до парламентских выборов

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До очередных парламентских выборов в Республике Корея осталось ровно сто дней, а это значит, что политическую борьбу за места в Национальном собрании можно считать официально открытой. Выборы, которые пройдут 15-го апреля, станут промежуточной оценкой деятельности Мун Чжэ Ина на посту президента. Они также играют важную роль в подготовке к президентским выборам 2022-го года.

Итоги предстоящих парламентских выборов зависят от многих факторов. Во-первых, произошли изменения в избирательной системе. Согласно принятым поправкам, общее количество мест в Национальном собрании сохраняется на прежнем уровне в 300 мандатов, при этом 253 депутата будут избраны от одномандатных округов, 47 - по партийным спискам. Стоит отметить, что только половина мандатов по партийным спискам будут распределяться по взаимосвязанной представительной системе с ограничением до 30-ти мест. При этом вопрос распределения одномандатных округов пока ещё даже не обсуждался. Кроме того, снижен возрастной порог избирателей – с 19-ти до 18-ти лет. Таким образом, право голоса получили ещё около полумиллиона человек, что неизбежно окажет влияние на предвыборные стратегии партий.

Правящая Демократическая партия Тобуро намерена получить около половины парламентских мандатов, став партией большинства. Сейчас у неё 129 мандатов, а у крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея – 108. Демократическая партия Тобуро намерена провести открытые слушания кандидатур и выдвинуть к ним строгие требования. Партия Свободная Корея, в свою очередь, намерена объединить консервативные силы, чтобы оказать противостоять сторонникам Мун Чжэ Ина. Остальные оппозиционные партии надеются на положительные изменения в результате нового избирательного законодательства.

После импичмента экс-президента Пак Кын Хе в 2017-ом году это уже третье противостояние правящих сил и оппозиции. Оба предыдущих раза консервативный лагерь терпел поражения. Удастся ли ему на этот раз восстановить позиции, покажет время.