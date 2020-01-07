Чху Ми Э приступила к работе в качестве министра юстиции РК

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2 января президент Республики Корея Мун Чжэ Ин официально назначил бывшего депутата Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Чху Ми Э министром юстиции. В тот же день она приступила к исполнению своих служебных обязанностей. Слушания по кандидатуре нового министра состоялись в Национальном собрании 30 декабря, однако депутаты от крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея отказались подписать протокол слушаний. Президент просил направить ему протокол до первого января, но депутаты не сделали этого. В результате назначение было утверждено без одобрения Национального собрания на том основании, что формальная процедура слушаний состоялась. Должность министра юстиции оставалась вакантной с 14-го октября прошлого года, когда занимавший её чуть больше месяца Чо Гук ушёл в отставку.

Чху Ми Э имеет богатый политический опыт. Бывшая судья была депутатом Национального собрания пяти созывов. За годы активной работы она занимала высокие должности в Демократической партии Тобуро, в том числе, была лидером партии и её постоянным советником. Назначение Чху Ми Э на пост министра юстиции подтверждает намерение президента Мун Чжэ Ина ускорить процесс реформирования прокуратуры. В конце прошлого года Национальное собрание уже одобрило законопроект о создании специального следственного органа по делам высокопоставленных лиц, на очереди следующий законопроект о разделении полномочий прокуратуры и полиции. Ожидается, что теперь реформы всё-таки получат развитие, тем более, что Чху Ми Э отличается настойчивостью в достижении целей. Вполне вероятно, что с её назначением на должность министра юстиции удастся уладить и общую политическую ситуацию. Оппозиционная партия Свободная Корея, однако, критично отнеслась к назначению Чху Ми Э, назвав действия президента «попыткой скрыть преступления власти».