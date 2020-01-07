Рассказ «Призраки» писателя Чхве Чжэ Хуна

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В 2012 году во всём мире отмечали 200 лет со дня рождения великого английского писателя Чарльза Диккенса. В Корее по этому поводу был издан сборник рассказов под названием «Хэллоу, мистер Диккенс», в который вошли произведения девяти южнокорейских писателей. Рассказ Чхве Чжэ Хуна «Призраки» - как раз один из них. В его основе лежит рассказ Чарльза Диккенса «Рождественская песнь».









- Тридцать шиллингов, ты сказал? – откашлявшись, завёл разговор Скрудж.

- Тридцать шесть. Я вам точно говорил, что в Рождество будет надбавка двадцать процентов, - ответил ему Билл Мюррей.

- Странно. У вас всё равно в Рождество работы поди нет, разве вы не должны давать скидку? Вместо этого ещё и надбавка – абсурд!

- Тогда поищите другого человека.

- Хорошо, чёрт побери. Справишься сегодня ночью с работой – я заплачу, как обещал.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Со стороны писателя было очень остроумно назвать героя Биллом Мюрреем, ведь есть такой актёр, который как раз снимался в фильме «Охотники за привидениями». Персонаж по имени Скрудж также широко известен, поэтому по первой сцене можно сразу догадаться, что Билл Мюррей приходит к Скруджу, чтобы поймать привидения.









Мюррей закинул плеть так, что она обвила спину Скруджа. От кожи змеи-альбиноса тело старика становилось всё прозрачнее и прозрачнее, а затем повисло в воздухе подобно воздушному шару. Мюррей с силой потянул плеть на себя, но тело не сдвигалось с места. Ловец призраков потянулся в карман за книгой заклинаний, но услышал звон монет. Вместо книги он вытащил целую горсть монет и кинул их в воздух. Туго натянутая плеть вдруг резко ослабла. Тело старика Скруджа клубами всасывалось в бутылку вместо оранжевого дыма, который выходил из неё.









Писатель Чхве Чжэ Хун родился в 1973 году в Сеуле. Дебютировал в 2007 году с рассказом «Замок барона Кирваля». В 2011 году стал лауреатом 44-й литературной премии газеты «Хангук ильбо».