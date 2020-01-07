В РК обеспокоены обострением напряжённости на Ближнем Востоке

Ликвидация американской стороной иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани привела к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке. В этой связи Сеул может столкнуться с проблемой поставок нефти и неопределённостью политической ситуации на Корейском полуострове. Иранские власти заявляют о намерении нанести ответный удар. Тут вырисовываются три вероятных сценария. Первый заключается в дестабилизации ситуации во всём регионе с привлечением дружественных Тегерану сил. Второй это перекрытие путей поставки энергоносителей на мировой рынок. К примеру, через Ормузский пролив, который Иран не раз грозился перекрыть, провозится 25% всей нефти, потребляемой в мире. Эта проблема особо актуальна для РК, поскольку 70% импортируемой нефти проходятся на Ближний Восток. Третий вариант это организация кибератаки в отношении стратегических инфраструктурных объектов США и Европы, в том числе дамбы, электростанции и другие. Не исключается возможность военных столкновений. Но это повлечёт чрезмерные расходы и потери для обеих сторон. Поэтому такой сценарий вряд ли возможен.

В любом случае ущерб всех заинтересованных сторон неизбежен. Главные опасения в Сеуле вызывает вопрос безопасности южнокорейских граждан, находящихся в регионе. Кроме того, первоочередной задачей является обеспечение стабильных поставок энергоносителей. Перекрытие Ормузского пролива представляется маловероятным. Однако возможны нападения на нефтяные танкеры и торговые суда, как это было в прошлом году. Даже в этом случае можно ожидать значительной дестабилизации мирового рынка нефти. Помимо этого, РК может оказаться в сложном внешнеполитическом положении. Сеул является близким союзником Вашингтона, одновременно поддерживая дружеские отношения с Тегераном. Но США могут потребовать присоединиться к давлению на Иран, что создаст большую дилемму для южнокорейского правительства, импортирующего иранскую нефть и реализующего строительные и другие проекты в этой стране.

Вызывает обеспокоенность также вопрос вокруг отношений КНДР и США. Если Вашингтон сосредоточится на иранской проблеме, то диалог с Пхеньяном может уйти на второй план. Тогда переговорный процесс застопорится. Пользуясь моментом, СК, вполне вероятно, продолжит провокационную политику, а также активизирует работу над ядерным оружием. К каким результатам это приведёт говорить трудно.



