Ассоциации с Новым Годом в России и в Корее (часть 2)

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Президент РК обозначил ключевые направления государственной политики на 2020 год
2020-01-07
#Обо всём понемногу l 2019-12-29
- Новый год без фейрверов и петард
- Новый год без большой ёлки и снега
- Сбор благотворительного фонда
- Новогодние поздравления
На тему дня: комментарий к главной новости
2020-01-07
2020-01-07
2020-01-06
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