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Ассоциации с Новым Годом в России и в Корее (часть 2)

#Обо всём понемногу l 2019-12-29

Воскресный журнал

Ассоциации с Новым Годом в России и в Корее (часть 2)

- Новый год без фейрверов и петард

- Новый год без большой ёлки и снега

- Сбор благотворительного фонда

- Новогодние поздравления

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