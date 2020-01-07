Найди меня (나를 찾아줘)

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2020-01-07
#Пять минут о кино l 2020-01-07
В конце ноября на экраны вышел долгожданный детективный триллер с Ли Ён Э в главной роли «Найди меня». У главной героини шесть лет назад без вести пропал сын, и женщина уже отчаялась что-либо узнать о его местонахождении, но неожиданно ей звонит незнакомец и говорит, что видел ее сына в небольшой деревне. Женщина отправляется на поиски ребенка, но местный полицейский и жители деревни все отрицают и ведут себя очень странно…
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