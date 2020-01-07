Компания Twigfarm: языковой перевод на базе технологий искусственного интеллекта

© Twigfarm

Сегодня мы познакомимся с компанией Twigfarm (트위크팜), которая занимается услугами языкового перевода на базе технологий искусственного интеллекта. Познакомит нас с ней директор компании г-н Пэк Сон Хо (백선호).





Компания Twigfarm была основана в феврале 2016 года, но фактически работа началась в середине 2015 года. Дословный перевод названия фирмы звучит как «ферма ветвей». Как видно из названия фирмы, мы говорим о стремлении взращивать людей и идеи на базе технологий в хороших условиях.





Философия компании Twigfarm нацелена на реализацию идей, в которых нуждаются люди, посредством информационных технологий. Компания предоставляет услуги точного перевода, полагаясь на удачное совмещение усилий профессиональных переводчиков и работы искусственного интеллекта.





Я работал разработчиком более десяти лет, в том числе за рубежом. К примеру, в Израиле я работал около пяти лет в исследовательском центре Samsung Electronics. До этого мне довелось вести научную деятельность в университете Катманду в течение трёх лет. После возвращения на родину я четыре года работал в иностранной компании RealNetworks, а в 2015 году основал собственную компанию. В университетские годы я был уверен, что сделать это мне никогда не удастся. Но в Израиле была возможность увидеть работу стартапов. Некоторые местные друзья открывали своё дело, затем вливаясь в Google, Facebook и другие крупные корпорации. Тогда я понял, что тоже смогу сделать это. Когда возраст перевалил за 30 лет, пришло понимание, что пора начать свой бизнес.





Израиль - это страна с самым большим количеством инженеров и стартапов по отношению к численности населения. Если идея признана хорошей, то проект на 85% спонсируется государством. Ежегодно там регистрируются более пятисот стартапов. Видя это, господин Пэк Сон Хо решился открыть своё дело, сделав ставку на технологии нейронного машинного перевода.





Наша концепция нацелена не на общие сферы. Мы ориентируемся на конкретного клиента и определённую специфику. В основе наших услуг лежит применение машинного перевода на базе обработки данных клиента. Сначала используется простой машинный перевод, затем результат передаётся профессиональному переводчику, который проводит доработку текста. После этого материал переносится в базу данных, что повышает качество работы программы перевода. Чем больше используется такой круговорот, тем совершеннее становится функция нейронной сети системы.





© Twigfarm

Конкурентоспособность компании Twigfarm заключается в индивидуальности перевода. То есть работа проводится не по общим лекалам, а исходя из специфики заказа. Для этого перевод осуществляется поэтапно. Прежде такие системы допускали множество ошибок, делая лишь дословный перевод отдельных слов и словосочетаний. Но с 2016-го года Google применила технологию нейронных сетей, что изменило ситуацию к лучшему. В её рамках система имеет самообучающееся свойство, используя накопленные данные. Конечно, до идеального перевода ещё далеко, поэтому Twigfarm дорабатывает перевод руками экспертов. В 2019-м году она заключила контракт с крупнейшей в мире переводческой компанией Morningside Translation. Сравнение качества машинного перевода Twigfarm и Google в сфере юриспруденции показало преимущество южнокорейской компании. Сегодня компания, несмотря на небольшие масштабы, активно работает над выходом на мировой рынок.





В 2019 году мы приняли участие в выставках в Японии, США и Сингапуре, где встретились с потенциальными партнёрами и клиентами. В этом году мы снова примем участие в выставке в Японии, чтобы продемонстрировать бизнес-модель, которую создали совместно с фирмами-партнёрами. Я уверен, что выставка в Японии станет для нас отправной точкой для привлечения многих индивидуальных клиентов и компаний. В прошлом году мы вышли на рынок США и стремимся расширить присутствие на мировом рынке.