Тхэ Ян продаёт свои вещи в благотворительных целях

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Певец Тхэ Ян (태양) из Big Bang начнёт кампанию по сбору средств для помощи детям с ограниченными физическими возможностями. Как сообщают в продюсерской компании YG Entertainment, артист выставит на продажу свои любимые вещи. Аукцион состоится 18 января.

Всего будет продано 1300 вещей Тхэ Яна и ещё 700 вещей его коллег по продюсерской компании - дуэта «Актон Мьюзишн» (악동뮤지션), групп WINNER (위너) и iKON (아이콘), певицы Пак Сандры и многих других артистов. Средства, полученные от продажи, будут переданы общественной организации «Улитка любви» (사랑의달팽이), оказывающей помощь детям с проблемами со слухом.