Ким Хи Чхоль и Момо официально признали отношения

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Участник группы SuperJunior Ким Хи Чхоль (김희철) и Момо (모모) из Twice официально объявили о своих отношениях. Об этом 2 января сообщили в продюсерских компаниях SM Entertainment и JYP Entertainment. Это уже вторая новость об отношениях двух артистов. Ранее, в августе прошлого года, газеты писали о начале романтических отношений между Ким Хи Чхолем и Момо. Однако тогда двое опровергли данный факт, заявив, что являются лишь друзьями. Между тем, всё свидетельствовало об обратном. В частности, Ким Хи Чхоль во многих передачах рассказывал, что Момо является для него идеалом красоты. В свою очередь, Момо принимала участие в съёмках клипа к песне «Сладкая мечта» (나비잠), исполненной Ким Хи Чхолем в дуэте с Мин Гён Хуном (민경훈, группа Buzz). После этого в социальных сетях стали часто появляться фотографии двух влюблённых.

Напомним, Ким Хи Чхоль дебютировал в 2005 году и является участником группы SuperJunior. Сейчас ему 36 лет. Певица Момо дебютировала в 2015 году в составе группы Twice. В этом году ей исполнится 24 года. Это первые публичные отношения для двух артистов в период после их дебюта на корейской эстраде.