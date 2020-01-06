Актриса Син Сэ Гён пожертвовала средства, заработанные на YouTube

© YONHAP News

Актриса Син Сэ Гён (신세경) 30 декабря совершила денежное пожертвование в международную некоммерческую организацию Good Neighbors. Средства были заработаны на платформе YouTube, в которой актриса создала личный канал.

Точная сумма пожертвования не называется, известно, что большая часть будет использована для помощи девочкам из бедных семей. Для этого будут закуплены специальные наборы, состоящие из бальзама для губ, крема для рук и годового запаса гигиенических прокладок.

Син Сэ Гён в сентябре 2018 года открыла личный канал на YouTube под названием «신세경 sjkuksee». В настоящее время на канал пописаны 770 тысяч пользователей, с которым актриса делится новостями из личной жизни.