Рассказ «Ученица» писателя Ха Гын Чхана

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Однажды после обеда я вздремнул в перерыве от написания романа, как вдруг меня разбудил телефонный звонок.

- Эмм... Здравствуйте, это квартира писателя Кан Су Ха?

- Да, верно.

- А мистер Кан дома?

- Это я.

- Мистер Кан, вы же преподавали раньше в начальных классах школы Санни?

- Да.

- Помните Хон Ён?

- Что? Хон Ён?

От неожиданности меня охватила растерянность, а сердце заколотилось.





어느 날 오후.

글을 쓰다가 졸음이 와서 낮잠을 자고 있는데, 전화벨이 울렸다.

“저... 거기가 소설가 강수하선생님 댁입니까?”

“예, 그렇습니다”

“강 선생님 계세요?”

“전데요”

“선생님, 옛날에 산리초등학교에서 교편을 잡으셨지요?”

“예”

“홍연이라고 기억하세요?”

“뭐? 홍연이?”

나는 너무 뜻밖의 전화를 받아 좀 멍멍하고 가슴이 두근거릴 지경이었다.









Рассказ писателя Ха Гын Чхана «Ученица» начинается с телефонного звонка, который получил главный герой произведения – писатель по имени Кан Су Ха. Тридцать лет назад он работал учителем в начальных классах. Хон Ён - его ученица, которая была безответно в него влюблена.









«Сегодня учитель слегка ущипнул меня за руку. От неожиданности я покраснела, как свёкла, и от стыда не находила себе места. После возвращения из школы домой меня охватывало всё более странное чувство. Почему учитель ущипнул меня за руку? Что бы это могло значить? При мыслях об этом я до сих пор не могу заснуть».





오늘 선생님이 내 팔을 살짝 꼬집었다.

나는 너무나 뜻밖의 일에 얼굴이 홍당무처럼 붉어졌고,

부끄러워서 어쩔 줄을 몰랐다.

학교에서 집에 돌아오면서

나는 기분이 이상하고 또 이상했다.

선생님이 왜 내 팔을 꼬집었을까.

그게 무슨 뜻일까.

나는 지금도 그 생각을 하며 잠을 이루지 못하고 있다









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Современным людям, привыкшим к быстрому производству и потреблению, может быть сложно понять такие необычные поступки. Хон Ён – очень эмоциональная девушка, которая долго хранила в себе чувства. Су Ха понимает это спустя тридцать лет. В своём произведении автор хотел напомнить читателям о чистоте первой любви, не поддающейся переменам даже со временем.









Писатель Ха Гын Чхан (21.10.1931-25.11.2007) родился в г. Ёнчхон провинции Кёнсан-Пукто. Дебютировал в 1957 году в газете «Хангук ильбо» с рассказом «Два поколения страданий». В 1998 году был награждён государственным орденом «За заслуги в области культуры».