Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Шоукейс «Thumbs Up» группы Momoland

#Культурная афиша l 2019-12-30

Всем, кто любит веселиться! Momoland возвращается!

Коллектив в обновлённом составе из шести участниц покорит вас своим настроем и очарованием.

Главный трек «Thumbs Up» благодаря мощным басам в сочетании с фанковым ритмом духовых инструментов откроет перед вами новый ретро-стиль музыки Momoland.


Подробности на YouTube-канале KBS WORLD Radio!

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >