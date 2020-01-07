Шоукейс «Thumbs Up» группы Momoland

На тему дня: комментарий к главной новости
Президент РК обозначил ключевые направления государственной политики на 2020 год
2020-01-07
#Культурная афиша l 2019-12-30
Всем, кто любит веселиться! Momoland возвращается!
Коллектив в обновлённом составе из шести участниц покорит вас своим настроем и очарованием.
Главный трек «Thumbs Up» благодаря мощным басам в сочетании с фанковым ритмом духовых инструментов откроет перед вами новый ретро-стиль музыки Momoland.
Подробности на YouTube-канале KBS WORLD Radio!
На тему дня: комментарий к главной новости
2020-01-07
2020-01-07
2020-01-06
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >