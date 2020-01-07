Samsung Electronics и Hyundai Motor представили на CES-2020 свои новые технологии 

Южнокорейские компании Samsung Electronics и Hyndai Motor представили свои новые технологии на Международной выставке потребительской электроники-2020 (CES-2020), которая проходит в Лас-Вегасе с 7 по 10 января. Samsung Electronics демонстрирует телематическую систему на базе технологии связи 5G, которой будут оснащены электромобили BMW. Готовый к работе 5G-блок управления телематики (TCU) разработан совместно с дочерней компанией Harman. Производитель автомобилей Hyundai Motor представляет свою концепцию персонального летательного аппарата PAV. Он заключил партнёрское соглашение с американской компанией Uber Technologies в целях разработки своего первого персонального летательного аппарата. Таким образом, нынешняя выставка потребительской электроники частично выполняет функцию автосалона.





5G TCU - это автомобильное коммуникационное устройство, которое применяет технологию мобильной связи 5G для автомобилей. Данная технология позволяет быстро и стабильно отправлять и получать большие объёмы данных. 5G TCU, разработанный Samsung Electronics и Harman, предоставляет много информации для транспортных средств в режиме реального времени. Он является ключевым компонентом беспилотного автомобиля. Автономные транспортные средства невозможны без таких коммуникационных технологий. Это обусловлено необходимостью отправлять и получать много информации, чтобы судить о ситуации и принимать решения.





В отличие от других автопроизводителей, Hyundai Motor уделяет внимание созданию летательного аппарата, который должен быть актуален в будущем, анонсировав создание личного воздушного транспортного средства. Аппарат модели S-A1 обладает возможностью вертикального взлёта и посадки. Размах его крыльев составляет 15 метров, длина – почти 11 метров, он рассчитан на 5 пассажиров. Максимальная скорость полёта S-A1 - 290 километров в час, а дальность полёта – 100 километров. По данным Hyundai Motor, персональный летательный аппарат представляет собой одно из нескольких инновационных мобильных решений. Данный аппарат поможет решить такие городские проблемы как автомобильные пробки.