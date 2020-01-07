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Сочетание жанров

#Мелодии Кореи l 2020-01-08

Мелодии Кореи


Корейская традиционная музыка – это не только классические ритмы и напевы, иногда это ещё и смешение стилей, которое придаёт музыкальным традициям особую пикантность и свежесть. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с народными мелодиями в джазовой обработке, а также узнать об исполнителях, которым удалось создать эти необычные вариации.   


Выпуск 445. Сочетание жанров

* Песня «Норэкарак» – Ансамбль «Ssing Ssing»

* Песня «Тхэпхёнга» – Ансамбль «Прелюдия», Чон Ён Ран (вокал)

* Песня «Сэтхарён» – Нам Сан Иль (вокал), Ким Док Су и ансамбль

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