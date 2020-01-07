Новогодняя речь президента РК Мун Чжэ Ина

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В своей новогодней речи, с которой президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выступил 7 января, он сказал, что будет стремится к миру и процветанию на Корейском полуострове путём улучшения отношений между Югом и Севером. Послание свидетельствует о приверженности Сеула делу налаживания отношений с Пхеньяном, а также о важности, которую на Юге придают миру между двумя Кореями. Главное, на что хотел обратить внимание президент, это то, что и Юг, и Север нуждаются в продвижении своих отношений независимо от северокорейско-американского диалога. При этом он выразил сожаление по поводу застоя в межкорейских отношениях. Новогоднюю речь президента Мун Чжэ Ина комментирует господин Хон Хён Ик, старший научный сотрудник Института имени короля Сэчжона Великого.