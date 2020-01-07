Кадровые перестановки в руководстве генеральной прокуратуры РК стали неожиданными. Они произошли на фоне текущего острого конфликта между министерством юстиции и прокуратурой РК. Список новых назначений был неожиданно объявлен вечером 8 января, и масштабы перестановок оказались намного шире, чем предполагалось. Изначально требовалось заполнить восемь освободившихся постов уровня прокуроров, однако в конечном итоге перестановки затронули 32 должностных лица. 10 человек повышены в должности, ещё 22 переведены на равноценные должности или понижены. Особое внимание привлекли кардинальные замены среди старших должностных лиц в ближайшем окружении генерального прокурора. Так, директора департамента по борьбе с коррупцией генеральной прокуратуры РК Хан Дон Хуна, который руководил расследованием дела о коррупции в отношении членов семьи бывшего министра юстиции Чо Гука, переведён на должность заместителя прокурора Пусана. Директор департамента публичных расследований Пак Чхан Хо, расследовавший вмешательство администрации президента в выборы, переведён в прокуратуру провинции Чечжудо. Прокурор Сеульского центрального округа Пэ Сон Бом назначен директором Института переподготовки кадров юстиции.





Назначая Юн Сок Ёля на должность генерального прокурора, президент Мун Чжэ Ин призвал его проводить беспристрастные расследования невзирая на посты и должности. Имеется в виду, что даже в отношении высших представителей власти должны проводиться тщательные расследования на предмет коррупции и преступных действий. В результате начатое расследование привело к отставке бывшего министра юстиции Чо Гука, а его жена была заключена под стражу. По подозрению во вмешательстве в процесс выборов под прицелом прокуратуры оказалась администрация президента.





Правящая партия и администрация президента назвали действия прокуратуры злоупотреблением полномочиями и организованным противодействием реформированию прокуратуры. В результате министр юстиции Чху Ми Э провела масштабные кадровые перестановки. Однако в новых назначениях многие усматривают ряд недостатков как с точки зрения процедуры, так и содержания. Ведущая оппозиционная партия «Свободная Корея» выступила с критикой, в частности, из-за того, что министр употребила такие термины как «злоупотребление властью». Таким образом, последствия перестановок в прокуратуре будут серьёзными.