В руководстве генеральной прокуратуры произведены кадровые перестановки

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Кадровые перестановки в руководстве генеральной прокуратуры РК затронули 32 человека. Список новых назначений был неожиданно объявлен вечером 8 января, и масштабы перестановок оказались намного шире, чем предполагалось. 10 человек повышены в должности, ещё 22 переведены на равноценные должности или понижены. Вся команда генерального прокурора была расформирована и направлена в региональные прокуратуры. Так, директор департамента по борьбе с коррупцией генеральной прокуратуры РК Хан Дон Хун, который руководил расследованием дела о коррупции в отношении членов семьи бывшего министра юстиции Чо Гука, переведён на должность заместителя прокурора Пусана. Директор департамента публичных расследований Пак Чхан Хо, расследовавший вмешательство администрации президента в выборы, переведён в прокуратуру провинции Чечжудо. Заместитель генерального прокурора Кан Нам Иль назначен прокурором города Тэчжона. Прокурор Центрального округа Сеула Пэ Сон Бом назначен директором Института подготовки кадров юстиции, что является понижением в должности.

На освободившиеся должности были назначены новые кадры. Так, прокурором Центрального округа Сеула стал директор департамента министерства юстиции Ли Сон Юн, а его место занял прокурор Восточного округа Сеула Чо Нам Гван. Именно под его руководством проходило расследование по подозрению администрации президента во вмешательстве в процесс выборов. Ли Сон Юн и Чо Нам Гван уже работали в администрации президента Ро Му Хёна. Нынешний президент Мун Чжэ Ин занимал тогда пост советника по гражданским вопросам и главы президентской администрации. Ли Сон Юн также является однокурсником Мун Чжэ Ина.

Правящая Демократическая партия Тобуро приветствовала перестановки, а ведущая оппозиционная партия Свободная Корея назвала их очевидной попыткой избавиться от «собственных грехов». Министра юстиции Чху Ми Э оппозиция обвинила в злоупотреблении полномочиями. Напомним, что кадровые перестановки произошли на фоне расследований, инициированных генеральной прокуратурой в отношении высших представителей власти из-за подозрений в коррупции и преступных действиях. В результате под прицелом прокуратуры оказалась и администрация президента.