Режиссёр Пон Чжун Хо получил премию «Золотой глобус» за картину «Паразиты»

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Картина «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо завоевала премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 77-я церемония вручения премии прошла 5 января в Лос-Анджелесе в отеле Beverly Hilton. На премию в этой категории были номинированы также картины «Боль и слава» испанского режиссёра Педро Альмодовара, французские фильмы «Отверженные» и «Портрет девушки в огне», американская картина «Прощание». В своей речи режиссёр Пон Чжун Хо признался, что ему не верится в происходящее. «Мы используем один общий язык. И этот язык – кино», - сказал режиссёр. Картина «Паразиты» была также номинирована на премию в категориях «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий», однако уступила картинам «1917» режиссёра Сэма Мендеса и «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

Фильм «Паразиты» - это «чёрная комедия» о противоречиях между разными классами общества на примере двух семей – богатой и бедной. Универсальная тема, описанная с характерной корейской эстетичностью, привлекла внимание зрителей всего мира. Об этом говорят многочисленные награды, полученные фильмом в разных странах. Самой значимой из них является «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля, которую Пон Чжун Хо получил в мае прошлого года. Далее последовали около 15-ти наград на международных кинофестивалях, включая фестивали в Сиднее, Ванкувере, Локарно, Сан-Паулу. «Паразиты» были также отмечены ассоциациями кинокритиков крупнейших городов США и Американской ассоциацией кинокритиков.

По версии газеты New York Times, фильм вошёл в тройку лучших картин 2019 года. «Паразиты» оказались успешными и в прокате. В Северной Америке фильм собрал 19 млн долларов, став самым кассовым в истории фильмом на иностранном языке.

Такой успех кинофильма позволяет надеяться на награды самой престижной премии Американской академии кинематографических искусств и наук. 92-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля, а номинанты будут объявлены 13 января.