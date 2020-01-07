В 2020 году Мун Чжэ Ин намерен направить усилия на улучшение межкорейских отношений

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В наступившем году президент РК Мун Чжэ Ин намерен направить совместные усилия на улучшение ситуации на Корейском полуострове и создание условий для визита председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына в Сеул. Об этом президент заявил 7 января, выступая с новогодней речью. По словам Мун Чжэ Ина, на фоне застоя в северокорейско-американском диалоге, когда опасения вызывают даже межкорейские отношения, необходимо активизировать сотрудничество между Югом и Севером и найти реальные способы разрешения ситуации. В качестве первых шагов Мун Чжэ Ин предложил улучшить сотрудничество в приграничных областях, укрепить взаимодействие в области спорта, а также подать совместно с Севером заявку на внесение демилитаризованной зоны в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

О сотрудничестве в приграничных областях южнокорейский лидер впервые упомянул в прошлом году, выступая в норвежском университете Осло. Он предложил Северу совместно решать проблемы пожаров, наводнений, оползней, вредных и заражённых насекомых на приграничных территориях. Что касается сотрудничества в области спорта, то президент предлагает провести совместно с Севером Олимпиаду в 2032 году, организовать единую команду и совместно пройти на Олимпийских играх в Токио этим летом. Он пригласил северокорейских спортсменов на Восточноазиатский чемпионат по тяжёлой атлетике и мировое первенство по настольному теннису, которые пройдут в этом году в РК.

Об ответном визите Ким Чон Ына в Сеул упоминалось ещё в Пхеньянской декларации, принятой в 2018 году. Тогда визит планировалось организовать в ближайшее время, но из-за отсутствия прогресса в переговорах между КНДР и США визит Ким Чон Ына так и не состоялся. В 2019 году вопрос о визите даже не поднимался. Похоже, южнокорейский президент делает ставку в первую очередь на улучшение межкорейских отношений, которые смогут привести к прогрессу в переговорах между КНДР и США.