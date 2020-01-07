Свежий релиз группы Red Velvet





В рамках рубрики «Новые альбомы» первой недели 2020 года мы представили свежие композиции из нового альбома гёрлз-группы Red Velvet «The ReVe Festival' Finale» (더 리브페스티벌 피날레). Это репак-альбом из 16 песен, большая часть из которых была опубликована в прошлом году. В последнем альбоме представлены четыре музыкальных новинки: «Psycho», «In & Out», «Remember Forever» и «La Rough».

Рубрику открыла заглавная композиция «Psycho», повествующая об истории двух влюблённых и их сложных отношениях. Трек занял первые строчки в музыкальных чартах страны, а видеоклип к песне за неделю посмотрели более 30 млн пользователей. Далее мы предложили вниманию радиослушателей танцевальную композицию «In & Out». Особое очарование ей придало художественное сравнение любовного влечения к человеку и желание попробовать сладкий пончик. Следом на наших волнах прозвучала ещё одна новинка под названием «Remember Forever». Это песня в жанре поп-баллад, содержащая послание к слушателям помнить о прекрасных моментах, проведённых вместе.

Последняя композиция, о которой мы рассказали, называется «La Rouge». Это песня в жанре R&B и поп-музыки, создающая некоторую ассоциацию со стилем «мотаун» 60-х годов. Ритмичная игра на гитаре, джазовая музыка в сочетании с очаровательным вокалом придали неповторимое очарование группы Red Velvet.





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