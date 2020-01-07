КНДР не намерена возвращаться к переговорам с США в прежнем формате

11 января ЦТАК опубликовал заявление советника МИД КНДР Ким Ге Гвана, в котором он прокомментировал поздравление президента США Дональда Трампа северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну по случаю дня рождения. В заявлении были отображены два момента – «новый путь Севера» и нежелание видеть РК в качестве посредника в северокорейско-американских отношениях. Новый путь, объявленный Севером, нацелен на преодоление санкционного давления и выживание с опорой на собственные силы. Эти тезисы учитывают условия затягивания санкционного режима и невозможности разрешения проблем путём диалога. То есть, Пхеньян нацелен на долгое противостояние с Вашингтоном и укрепление своего потенциала. Ким Ге Гван указал, что Север не намерен вести переговоров о закрытии ядерных объектов в обмен на снятие санкций, поскольку США не готовы принять требования КНДР. Требования Пхеньяна заключаются в смягчении, а затем и снятии санкций в обмен на меры поэтапной денуклеаризации. США же, как было обозначено в прошлом году в Ханое, выступают за одномоментное закрытие ядерной программы Севера. Ким Ге Гван также заявил, что «неплохие» отношения лидеров США и КНДР не означают возврата к диалогу.





Это поставило точку в попытках Трампа решить северокорейскую проблему в формате «Top Down» или на высшем уровне. Север не намерен продолжать диалог в нынешних условиях, то есть до тех пор, пока он строится согласно внутренним политическим интересам Трампа. Что касается межкорейских отношений, то Ким Ге Гван призвал Сеул не вмешиваться в диалог между КНДР и США. По словам советника северокорейского МИД, Ким Чон Ын уже получил личное послание Дональда Трампа, но Юг «развёл суету», чтобы передать поздравительное послание. Ким Ге Гван сказал, что Сеул должен прекратить попытки играть посредническую роль в диалоге между КНДР и США. Он отметил, что вероятно в РК не знают о существовании специального канала связи между лидерами Ким Чон Ыном и Дональдом Трампом.





Главное в заявлении советника МИД КНДР – это подтверждение стремления Севера идти своим путём одновременно с повторением прежней позиции о том, что северокорейско-американский диалог не нуждается в посредничестве южнокорейской стороны. Примечательно, что в заявлении не содержится каких-либо угроз, ставших привычными для официальных высказываний Пхеньяна. Таким образом, вполне возможно, что северокорейская сторона какое-то время будет сосредоточена не на провокациях, а на критической оценке нынешней ситуации.



