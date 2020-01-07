Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Слушать

Черный рыцарь (1) 백수예요

#Говорим как герои сериалов l 2020-01-12

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

백수예요

[Пэксу-её] 

Безработный


Грамматика

백수 – существительное, которое переводится как «безработный». К нему добавлена глагольная связка –이다 «быть, являться» в неофициально вежливом стиле речи -이에요. Существительное 백수 заканчивается на гласный 'ㅜ' , поэтому –이에요сокращается как -예요. 


 이제   해요공식 백수예요.

- Я теперь не работаю. Теперь я официально безработный. 


 백수예요 때문에 스트레스 받을 일이 없어서 행복해요.

- Я безработный. Не приходится получать стресс из-за работы, я счастлив. 


백수예요잠시 쉬려고 일을 그만뒀어요

- Да, безработный. Ушел с работы, чтобы немножко отдохнуть.


Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >