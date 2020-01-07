Черный рыцарь (1) 백수예요

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Фраза недели
백수예요
[Пэксу-её]
Безработный
Грамматика
백수 – существительное, которое переводится как «безработный». К нему добавлена глагольная связка –이다 «быть, являться» в неофициально вежливом стиле речи -이에요. Существительное 백수 заканчивается на гласный 'ㅜ' , поэтому –이에요сокращается как -예요.
- 저 이제 일 안 해요. 공식 백수예요.
- Я теперь не работаю. Теперь я официально безработный.
- 저 백수예요. 일 때문에 스트레스 받을 일이 없어서 행복해요.
- Я безработный. Не приходится получать стресс из-за работы, я счастлив.
- 네, 백수예요. 잠시 쉬려고 일을 그만뒀어요.
- Да, безработный. Ушел с работы, чтобы немножко отдохнуть.
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2020-01-07
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