Черный рыцарь (1) 백수예요

Фраза недели

백수예요

[Пэксу-её]

Безработный





Грамматика

백수 – существительное, которое переводится как «безработный». К нему добавлена глагольная связка –이다 «быть, являться» в неофициально вежливом стиле речи -이에요. Существительное 백수 заканчивается на гласный 'ㅜ' , поэтому –이에요сокращается как -예요.





- 저 이제 일 안 해요. 공식 백수예요.

- Я теперь не работаю. Теперь я официально безработный.





- 저 백수예요. 일 때문에 스트레스 받을 일이 없어서 행복해요.

- Я безработный. Не приходится получать стресс из-за работы, я счастлив.





- 네, 백수예요. 잠시 쉬려고 일을 그만뒀어요.

- Да, безработный. Ушел с работы, чтобы немножко отдохнуть.



