Колибри (벌새)





Фильм рассказывает о жизни самой обычной 14-летней девушки, растущей в обычной корейской семье в Сеуле 1994 года. С чем сталкивается каждый подросток? С несправедливостью окружающего его мира, с разными людьми… Он учится жить, взаимодействовать с обществом, понимать его, - в общем, жить обычной жизнью. И четырнадцатилетняя Ын Хи проходит через обыденность Кореи того времени, чтобы понять, что такое жизнь.