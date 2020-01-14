Колибри (벌새)
2020-01-14
#Пять минут о кино l 2020-01-14
Фильм рассказывает о жизни самой обычной 14-летней девушки, растущей в обычной корейской семье в Сеуле 1994 года. С чем сталкивается каждый подросток? С несправедливостью окружающего его мира, с разными людьми… Он учится жить, взаимодействовать с обществом, понимать его, - в общем, жить обычной жизнью. И четырнадцатилетняя Ын Хи проходит через обыденность Кореи того времени, чтобы понять, что такое жизнь.
2020-01-14
2020-01-13
2020-01-13
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